وزارة الاتصالات تعلن تدشين خدمة "عدن نت الجيل الرابع" في محافظة أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية، الأربعاء، تدشين خدمة عدن نت الجيل الرابع، بمحافظة أبين، وفق الخطة التوسعية التي أعدتها للوزارة لمشروع عدن نت بالمحافظات المحررة للعام الجاري.



وأجرى وزير الاتصالات الدكتور نجيب العوج اتصالا مرئيا عبر خدمة الانترنت الجيل الرابع، مع مدير عام فرع مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية بمحافظة أبين محمد رويس، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال الاتصال اطلع العوج من رويس، "على سير العمل بمشروع عدن نت بالمحافظة والصعاب التي تواجههم وسعات التغطية بالمديريات بما يحقق الجودة المطلوبة من الخدمة".



وأكد العوج، حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لخطوات استكمال تنفيذ المشروع التوسعة بعد الانتهاء من أعمال تركيب الأبراج واختبار تشغيل المشروع في محافظة أبين وبقية المحافظات، والمتوقع إطلاق خدمات الجيل الرابع خلال الاسابيع القادمة.



وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود وإنجاز مشروع التوسعة وفق الخطة الزمنية المحددة والانطلاق بخدمات الاتصالات والانترنت من الجيل الرابع للمحافظات المشمولة بخارطة التوسعة.



