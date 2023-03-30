حجة.. إصابة امرأة وابنتها بجروح خطيرة بقصف حوثي استهدف منزلا في مديرية "حرض"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت امرأة وابتنها بجروح خطيرة، مساء الأربعاء، جراء قصف لمليشيات الحوثي الإرهابية استهدف منزلا بمديرية حرض في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وأفاد أعلام المنطقة العسكرية الخامسة عن مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية استهدفت قبيل المغرب، منزل المواطن حَمَد عِتين في عزلة العَتنة غرب مديرية حرض.



وقالت المصادر، إن القصف الحوثي الذي استهدف منزل المواطن أسفر عن إصابة زوجته "منيرة أحمد عتيني" وابنتهما "حليمة" بجروح بليغة، نقلتا إثرها إلى مستشفى الموسم في المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج.



ويأتي هذا الهجوم الإرهابي، ضمن سلسلة هجمات تشنها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في محافظة حجة وغيرها من المحافظات، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

