شكرا لبحثكم عن خبر عدن نت : قريبا سنبيع شرائح جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركة "عدن نت" لخدمات الانترنت 4G عن بيع شرائحها في عدن خلال الأسبوع القادم، وذلك في إطار جهودها لتحسين خدمات الانترنت في المحافظة.

وأوضحت الشركة في منشور لها أنه سيتم بيع الشرائح وسيكون الأولوية للأشخاص الذين سجلوا مسبقاً في رابط التسجيل على موقعها ، وذلك اعتباراً من الأسبوع القادم.

وتعمل الشركة على تحسين خدماتها في المحافظات المحررة ، وتوفير الانترنت بجودة عالية وأسعار معقولة، وذلك في إطار سعيها لتلبية احتياجات المستخدمين وتلبية متطلبات العصر.

وأثنى المواطنون في عدن على هذه الخطوة، مؤكدين أنها ستمكنهم من الاستفادة من خدمات الانترنت بشكل أفضل وأسرع، مما يعزز تطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظ