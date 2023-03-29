العليمي يؤكد أهمية تنفيذ الزيارات إلى مراكز الاحتجاز والوصول إلى جميع المختطفين والمخفيين قسرا

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، الأربعاء، على أهمية تنفيذ الزيارات المشتركة إلى مراكز الاحتجاز، والوصول إلى جميع المعتقلين، والمختطفين، والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط.



جاء ذلك خلال استقباله، رئيس الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين، يحيى كزمان، وأعضاء الفريق المفاوض، وفق وكالة الأنبا اليمنية "سبأ".



واستمع العليمي من رئيس وأعضاء الفريق الحكومي إلى احاطة وافية حول نتائج الاجتماعات الأخيرة التي رعتها الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة السويسرية بيرن.



وأشاد الرئيس بدور الفريق الحكومي في الاجتماعات التي أفضت إلى التوافق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 181 محتجزا ومختطفا ومخفيا قسرا في سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.



وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس، والحكومة على لم شمل كافة المحتجزين بذويهم، وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طال أمدها.



وشدد الرئيس على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها، واستئناف المساعي لإطلاق باقي المحتجزين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل.



ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة، والجهات المعنية بتنفيذ الخطة المعتمدة لنقل واستقبال، وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المقرر الافراج عنهم بموجب الاتفاق.

