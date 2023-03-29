السفير مرمش يلتقي رئيس الدائرة العربية في الخارجية العراقية

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى سفير اليمن في بغداد الخضر مرمش اليوم مع رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية اسامة الرفاعي. جزى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها من خلال تفعيل الاتفاقيات والبروتكولات الموقعة بين اليمن والعراق.

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