شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الداخلية تخطر بنك الكريمي باستمرار صرف مرتبات المتقاعدين بالدفاتر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اخطرت وزارة الداخلية اليوم بنك الكريمي بصرف مرتب شهر مارس ٢٠٢٣ للمتقاعدين وفق الدفتر الأخضر السابق حتى ولو كان منتهيا، والاستمرار بصرف مرتبات المتقاعدين، للأشهر القادمة بنفس الدفاتر، حتى يتم صرف دفاتر جديدة للمتقاعدين.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية كما أوضح مدير صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية العميد فضل العبادي، أن ملف تسوية معاشات أسر الشهداء والمتقاعدين يحظى باهتمام كبير ومطروح أمام القيادات العليا للدولة.

