ستة قتلى منذ بداية رمضان.. مقتل عاملين جراء انفجار لغم شرقي مدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل عاملان نتيجة انفجار لغم حوثي في محافظة الحديدة (غربي اليمن)، ليرتفع بذلك أعداد القتلى جراء الألغام في المحافظة إلى ستة أشخاص منذ بداية شهر رمضان.



وذكر المرصد اليمني للألغام، أن "عاملين اثنين قتلا جراء انفجار لغم أثناء عملهما بمنطقة جشيمة مديرية الحالي شرق مدينة الحديدة".



وأوضح المرصد أنه "خلال الأيام الماضية من رمضان سقط 4 قتلى مدنيين في الحديدة؛ ثلاثة نتيجة انفجار لغم بهم وهم على متن دراجة نارية في التحيتا، فيما قتل آخر بانفجار جسم حربي بالدريهمي".



ومحافظة الحديدة من أكثر المحافظات تلوثا بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع في المحافظة، على مرأى ومسمع من البعثة الأممية التي يتهمها المواطنون بالتواطؤ مع المليشيا في تلك الجرائم.



ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي الجهة الوحيدة المتورطة في زراعة الألغام في اليمن، وبحسب تقارير رسمية وحقوقية، فقد زرعت المليشيا أكثر من مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام في مناطق شاسعة باليمن.



وتسببت تلك الألغام بمقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لاتزال مناطق واسعة ملوثة وتشكل تهديدا للمواطنين لسنوات قادمة، وفقاً للتقارير الحكومية والحقوقية.

