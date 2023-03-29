شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. مبادرة في يافع لبناء مسكن لأربعة أطفال معاقين ذهنيا وحركيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - *حملة خيرية في يافع لبناء مسكن لأربعة اطفال معاقين يعيشون في ظروف إنسانية صعبة*

يافع - فهد حنش أبو ماجد

بادر عدداً من الساعين إلى الخير في يافع منذ أيام بإقامة حملة خيرية لبناء مسكن يأوي أربعة أطفال معاقين حركياً وذهنياً « ثلاثة أولاد وبنت» في قرية الغرير بيافع كلد.. والدهم رجل فقير غير قادر على توفير الاحتياجات الرئيسية لهؤلاء الأطفال المعاقين الذي تدمي لهم القلوب للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها وتعفف أسرتهم.

وبعد توفير بعض الاحتياجات الرئيسية لهذه الأسرة التي تعيش في مسكن قديم غير لأئق بادر فاعل خير بالتبرع لهذه الأسرة بأرضية في محافظة لحج لبناء مسكن يأويهم وبنفس الوقت بادر عدداً من النشطاء بإقمة حملة خيرية لبناء مسكن يأوي هذه الأسرة بالقرب من الخدمات ويناشدون رجال الخير والعطاء من أبناء يافع في هذا الشهر الفضيل إلى المساهمة في جبر خواطر هؤلاء الأطفال المعاقين والمساهمة في بناء وتجهيز لهم هذا المسكن وإدخال السرور إلى نفوسهم.

الأخوة الراغبين المشاركة في الحملة عبر الرابط التالي: