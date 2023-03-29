شكرا لبحثكم عن خبر صور.. الشرطة تلقي القبض على قتلة العديني بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - "

بإشراف مدير أمن العاصمة عدن، اللواء مطهر علي ناجي، قبضت شرطة دار سعد على المتهمين بمقتل التاجر احمد حمود العديني، والذي قُتل في محله قبل أيام بالعاصمة عدن.

وقال مدير شرطة دار سعد, العقيد مصلح الذرحاني: "إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بقتل التاجر العديني وعددهم ثلاثة، بالتنسيق مع شرطة الشيخ عثمان بعد جهود امنية مشتركة أدت للقبض على الجناة من أجل تقديمهم إلى العدالة".

مضيفا بان الاجهزة الأمنية عملت منذ اللحظة الاولى للجريمة وتم رصد الجناة ومراقبة تحركاتهم وتتبعهم عبر فرق البحث والتحريات.

وبيّن العقيد الذرحاني أنه تم القبض على المتهمين الثلاثة في مديرية دار سعد حيث حاول المتهم الرئيسي في الجريمة الفرار وقام ببيع (سلاحه الشخصي)، اداة الجريمة لكن الأجهزة الأمنية قبضت عليه كما تم تحريز سلاحه من البائع.

وأكّد أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة في المحضر الرسمي للتحقيق ليتم بعدها تحويلهم الى النيابة الجزائية لاستكمال الإجراءات ومعاقبتهم جراء جريمتهم النكراء.

وأشار الذرحاني أن قوات الأمن حققت هذا الانجاز بالرغم من محاولة بعض المطابخ القذرة استخدام الابتزاز السياسي الرخيص مستغلة قضايا الابرياء واتهام السلطات الأمنية والقضائية ومكوناتها السياسية والمجتمعية.

وطالب مدير شرطة دار سعد بنقل الحقيقية من مصادرها الموثوقة وعدم المساهمة في نشر الأخبار الكاذبة التي تسعى الى تشويه عمل السلطات الأمنية، منوها إلى أن مكاتب وابواب الأمن مفتوحة أمام كل من يسعى إلى معرفة الحقيقة.