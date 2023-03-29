عناصر حوثية تقتحم مساجد في صنعاء وتمنع صلاة التراويح

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن عناصر حوثية، اقتحمت عددًا من المساجد، ومنعت إقامة صلاة التراويح تحت تهديد السلاح.



وذكرت أن العناصر التابعة للمليشيا الحوثية اقتحمت، مساجد في حي النصر بسعوان، ومنعت الأهالي من أداء صلاة التراويح، كما أحدثت فوضى عارمة في المساجد.



ووفقاً للمصادر، فإن العناصر المسلحة التي منعت صلاة التراويح، حاولت إجبار المصلين على الاستماع لمحاضرة طائفية.

يأتي هذا في الوقت الذي أغلقت مليشيا الحوثي، مصلى للنساء في جامع الشوكاني للنساء في السنينة؛ بحجة ازدحام الحاضرات لصلاة التراويح.



وأدت الحادثة إلى حالة من الاستهجان والاستياء الكبير لدى أبناء المنطقة، الذين اعتبروا الحدث سابقة خطيرة تهدف إلى استهداف حرمة المساجد والشعائر الدينية.