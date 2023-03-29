شبوة.. مسؤول محلي يطالب بالإفراج عن مواطنين من أبناء تهامة اعتقلتهم قوات تابعة للانتقالي

المنامة - ياسر ابراهيم - طالب مسؤول محلي بمحافظة شبوة، الثلاثاء، بإطلاق سراح مواطنين تم اعتقالهم من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي بطريقة غير قانونية في المحافظة جنوب شرقي اليمن.



جاء ذلك بلاغ صادر عن عضو السلطة المحلية بمديرية ميفعة تركي عمر باشيبه، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه.



وقال البلاغ، إن القوات المشتركة (دفاع شبوة والعمالقة) قامت باعتقال المواطنين ومداهمة محلاتهم في مدينة عزان بمديرية ميفعة.



وأضاف، أن "القوات المشتركة اقتحمت مركز عزان التجاري بتاريخ 12 من الشهر الجاري واعتقلت 6 مواطنين من أبناء تهامة بعد مداهمة محلاتهم دون أمر قضائي بذلك".



وأوضح باشيبه، أنه تم إيداع المواطنين الستة في سجون سرية تابعة للقوات المشتركة، ولا يعلم أهاليهم أي معلومات حول مصيرهم.



وعبر عن رفضه لهذه الأعمال المخالفة للقانون بدوافع مناطقية، إضافة إلى رفضه لوجود السجون السرية مطالباً السلطات في محافظة شبوة بتوضيح حول هذه السجون.



كما طالب بسرعة الإفراج عن المعتقلين من أبناء تهامة ومحاسبة من قاموا باعتقالهم ومداهمة محلاتهم.

