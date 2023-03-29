الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية استتباب الأوضاع الأمنية والخدمية في حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة -

شدد الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أهمية استتباب الأوضاع الخدمية والأمنية في محافظة حضرموت.

جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الشيخ حسن بن سعيد الجابري رئيس لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام "حرو"، قائد الهبة الحضرمية الثانية، واطّلع منه على مستجدات الأوضاع الأمنية، والخدمية في وادي حضرموت، والمحافظة عموما.

وجدد الرئيس الزُبيدي، خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم في المجالات كافة، وفي مقدمتها المهام الأمنية والعسكرية، وكذا أهمية المشاركة المجتمعية إلى جانب قوات النخبة والقوات الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في حضرموت ساحلا، وواديا، وصحراء.

من جانبه عبر الشيخ الجابري عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس الزُبيدي الداعمة لأبناء حضرموت والانتصار لحقوقهم ومساندتهم في مساعيهم المستمرة لتأمين محافظتهم بقوات من أبنائها