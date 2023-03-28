شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يلتقي عددا من القيادات العسكرية والسياسية من محافظتي أبين وشبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الثلاثاء، عددا من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية من محافظتي ابين وشبوة.

ورحب الرئيس الزبيدي في مستهل اللقاء بالقادة العسكريين، الذي تقدمهم العميد علي الجبواني رئيس تنفيذية انتقالي محافظة شبوة، والعميد علي ناصر الذيب باعزب أبو مشعل الكازمي، والعميد عبداللطيف السيد قائد قوات الحزام الأمني في دلتا أبين، مدير أمن محافظة أبين والعقيد مهدي حنتوش قائد حزام الساحل، والعميد احمد منصور المرقشي قائد اللواء ١٨٥ والعميد مازن الجنيدي قائد اللواء الثاني دعم وإسناد أبين، مثمنا جهودهم المبذولة في استتباب الأمن في محافظتي أبين وشبوة وأدوارهم الفاعلة في تنفيذ عمليتي سهام الشرق، والجنوب، اللتان تكللتا بدحر عناصر الإرهاب والتطرف من معاقلها في أبين وشبوة.

وشدد الرئيس الزُبيدي في اللقاء على أهمية تكاثف الجهود وتكامل الأدوار الأمنية والعسكرية لترسيخ الأمن والاستقرار وإسناد السلطات المحلية في المحافظتين للقيام بالمهام المنوطة بها في تقديم الخدمات للمواطنين وحفظ مصالحهم.

وجدد الرئيس الزُبيدي في اللقاء تأكيده على أهمية وحدة الصف الجنوبي وتعزيز حالة التلاحم والاصطفاف الوطني في عموم محافظات الجنوب بما يمهد لمرحلة جديدة يتشارك فيها كل أبناء الجنوب مسؤولية رسم مستقبل وطنهم على قاعدة الجنوب لكل أبنائه وبكل أبنائه.

من جهتهم، عبر الحاضرون من القيادات الأمنية والعسكرية عن شكرهم وامتنانهم لكل الجهود التي يبذلها الرئيس الزُبيدي في سبيل دعم ومساندة القوات الأمنية والعسكرية في محافظتي أبين وشبوة بما يمكنها من تنفيذ المهام الموكلة إليها، مثمنين الجهود التي يبذلها الرئيس القائد لتطبيع الأوضاع الإنسانية في المحافظتين.

حضر اللقاء القيادي في الحراك الجنوبي المناضل خالد مسعد.