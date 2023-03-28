رئيس الحكومة يتسلم تقرير اللجنة الأكاديمية المكلفة مراجعة قوائم المبتعثين في الخارج

المنامة - ياسر ابراهيم - تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، التقرير النهائي للجنة الأكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج ووضع آليات تعزز من شفافية الابتعاث.



جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الاكاديمية المكونة من الدكتور عادل العبادي، والدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وتضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة إلى وضع آليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.



واشتمل التقرير على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة إلى أوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج وآليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها وأداءها.



وأوضح التقرير أن الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءً بالية الاختيار ثم إجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق وآليات الإضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.



وأشاد رئيس الوزراء بتقرير اللجنة وإنجاز عملها في وقت قياسي وما قدمته من مقترحات وتوصيات وإعداد معايير شفافة للابتعاث الخارجي بما يضمن تكافؤ الفرص، ومراعاة الاحتياجات والمتطلبات القائمة في التخصصات العلمية التي تحتاج الى ابتعاث والحد من العشوائية.



وأكد أن توصيات اللجنة سيتم العمل بها وإقرارها من مجلس الوزراء والعمل بموجبها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

