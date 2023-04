حذرت منه الصحة العالمية.. الهند تلغي رخصة شركة منتجة لعقار ملوث مهدد للحياة انتشر في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً بشأن عقار للسرطان هندي الصنع متداول في لبنان واليمن، تبين أنه يحتوي على مستويات مهددة للحياة من البكتيريا السامة.



ووفق ما نقلته صحيفة التلغراف البريطانية، تم اكتشاف Pseudomonas aeruginosa أو عدوى الزائفة الزنجارية في عنصر علاج كيميائي عن طريق الحقن ومثبط للجهاز المناعي يسمى ميثوتريكسات، والذي يتم تصنيعه بواسطة شركة Celon Labs، وهي شركة أدوية بيولوجية مقرها في مدينة حيدر أباد جنوب الهند.



وتُعرف الهند باسم "صيدلية العالم" حيث تصنع مصانعها 20 بالمائة من الأدوية العامة في العالم و 50 بالمائة من اللقاحات. ومع ذلك، لطالما ابتلي القطاع بمخاوف تتعلق بالسلامة وانتهاكات اللوائح.



في العام الماضي، ارتبطت أدوية السعال الهندية الصنع بوفاة أكثر من 300 طفل في غامبيا وأوزبكستان وإندونيسيا.



في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، تبين أن ما يقرب من خمسة في المائة من 2767 دواءً وجهازًا طبيًا تم اختبارها من قبل مُنظم الحكومة الهندية، زائفة وليست ذات جودة قياسية أو أنها مغشوشة.



وذكرت أكثر من 80 شركة فشلت في اختبار الجودة على موقعها الإلكتروني أنها باعت منتجاتها في الخارج، بما في ذلك شركتان تقومان بالتصدير إلى المملكة المتحدة.



وتواصلت صحيفة التلغراف مع وزارتي الصحة في اليمن ولبنان للتعليق على الفضيحة الأخيرة التي تعرض لها قطاع الأدوية في الهند.



وقد تم اكتشاف أن حقن الميثوتريكسات ملوثة، فقط بعد أن أبلغ الأطفال عن آثار ضارة.



دفعات السوق السوداء



ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان أي شخص في اليمن أو لبنان قد مات بعد تلقي الدواء أو ما هي الدول الأخرى التي يمكن تداول الأدوية فيها.



وقالت منظمة الصحة العالمية في تحذيرها: "المرضى الذين يتلقون العلاج بالميثوتريكسات ربما يكون لديهم ضعف في جهاز المناعة ويكونون أكثر عرضة للعدوى الانتهازية".



ولذلك، فإن الكشف عن هذا المنتج الملوث وإزالته من التداول مهم لمنع إلحاق الضرر بالمرضى.



الدفعة الملوثة من الميثوتريكسات، MTI2101BAQ، كان من المفترض بيعها فقط في الهند ولكن يعتقد أنها وصلت إلى الشرق الأوسط من خلال الأسواق غير الرسمية.



في فبراير، قامت شركة Global Pharma Healthcare، وهي شركة أدوية هندية مقرها في مدينة تشيناي جنوب الهند، بسحب قطرات العين المزيلة للدموع الاصطناعية.



ارتبط المنتج، الذي وزعته شركتا أدوية أمريكيتان، بتفشي عدوى" الزائفة الزنجارية "وثلاث وفيات في الولايات المتحدة.



يوم الخميس الماضي، ألغت السلطات الهندية رخصة التصنيع لشركة ماريون بايوتك، وهي شركة مقرها في ولاية أوتار براديش شمال الهند، والتي ارتبط شرابها المضاد للسعال بموت 18 طفلاً في أوزبكستان.



وجاء الحظر بعد أن وجد مختبر الحكومة الهندية أن 22 عينة من شراب الشركة للسعال كانت "مغشوشة وزائفة" أثناء الاختبار في ديسمبر.



تعد الهند مصدرًا عالميًا مفضلًا للأدوية حيث أنها رخيصة للغاية لتصنيع الأدوية بينما تعد البلاد أيضًا موطنًا لقوى عاملة ماهرة منخفضة التكلفة.



يُعد إنتاج الهند للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، وأدوية السرطان، بالإضافة إلى أدوية السل والملاريا والتهاب الكبد الوبائي، على سبيل المثال لا الحصر، أدوات رئيسية في مكافحة بعض أكثر الأمراض فتكًا في العالم.



لكن بعض الشركات والهيئات التنظيمية الهندية لا تختبر الجودة الكافية لمكوناتها الصيدلانية النشطة (APIs) أو المنتجات النهائية قبل التصدير في حين ينتشر الفساد أيضًا، وفقًا لبراشانت ريدي، مؤلف مشارك لكتاب "The Truth Pill: The Myth of حول تنظيم العقاقير في الهند ".



ويضيف ريدي: "الحكومة الهندية تعتمد على سمعتها كصيدلية العالم - إنها واحدة من قصص النجاح القليلة الكبيرة في البلاد، لذا لا يوجد حافز لاتخاذ إجراءات صارمة".



إنها مشكلة ممنهجة. حيث أن تطبيق المعايير والإنفاذ من قبل منظمي العقاقير الطبية متقطع في مختلف الولايات الهندية، والعديد من مختبرات الأدوية لا تجري اختبارات شاملة لمنتجاتها وتقوم فقط بمجموعة فرعية صغيرة".

المصدر: التليغراف