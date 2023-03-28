شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة اليمنية:وفاة واصابة ٦ يمنيين بينهم امراة في حادث انقلاب حافلة معتمرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السفارة اليمنية بالرياض، وفاة ثلاثة يمنيين بينهم امراة واصيب ثلاثة اخرين، في حادث انقلاب باص يقل معتمرين من جنسيات مختلفة في عقبة شعار الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير جنوب المملكة العربية السعودية.

واوضحت السفارة في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أنها لا تزال تتابع مع الجهات المعنية الحالة الصحية للجرحى والذين تم نقلهم إلى مستشفى أبها العام..مشيرة إلى ان المتوفين رجل وزوجته وابنه..مؤكدة أنها تتابع باستمرار مع الجهات المعنية تفاصيل اصطدام وانقلاب الحافلة.

واشارت السفارة، إلى أنه من خلال المتابعة تبين أن لا صحة للأرقام المعلن عنها بشأن اليمنيين، وأن المعتمرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة وأن عدد اليمنيين الذين كانوا في الحافلة ستة اشخاص فقط بينهم امرأة..داعية وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أخذ المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية وتحري المصداقية في تناولاتهم.

