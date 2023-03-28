دفاعات الجيش تتصدى لمُسيّرات حوثية حاولت قصف أحياء سكنية بمدينة تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، تصدي دفاعاته الجوية، لطائرات مُسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف أحياء سكنية في مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).



وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان، أن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لطائرات مسيرة لمليشيا الحوثي حاولت قصف الأحياء السكنية في زيد الموشكي والوكيل ومحيط جبل جرة بمدينة تعز.



وأضاف أن ذلك تزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية والشمالية للمدينة.



وخلال الأيام الماضية، استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، بطائرات مُسيّرة أعياناً مدنية وسط مدينة تعز بينها سوق المجاهد الشعبي، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من أحياء المدينة.

