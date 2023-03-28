شكرا لبحثكم عن خبر عاجل..وزراة التربية والتعليم تنشر جداول اختبارات الثانوية العامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وضحت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن أنه من المقرر أن تنطلق اختبارات الثانوية العامة للعام الحالي 2022 -2023 في 14/ 5/ 2023 حيث تبدأ بمادة القرآن الكريم على أن تنتهي بتاريخ 30/ 5/ 2023 للقسم الأدبي بمادة التاريخ وفي 1/ 6/ 2023 للقسم العلمي بمادة الأحياء. وأكدت وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة العليا للاختبارات أن مدة اختبارات الثانوية العامة 3 ساعات لكل مادة تبدأ من الساعة 8 : 30 وتنتهي الساعة 11 : 30.

جاء ذلك عقب إقرار اللجنة العليا للاختبارات الوزارية اجتماعها الأخير والذي ناقشت فيه أيضا عدد من القضايا المتصلة بعملية التحضير والتهئية لاختبارات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 -2023 في عموم المحافظات المحررة. ومن جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للاختبارات نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي بن علي العباب، أن الوزارة ستعمل على توفير الامكانيات و الأجواء التعليمية المناسبة.. مشددا على أهمية تضافر الجهود واستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم مع ضرورة العمل بجد لإنجاح العملية الاختبارية باعتبارها مسؤولية وطنية.