شكرا لبحثكم عن خبر انقلاب في تعز وسقوط ضحايا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى شخصين اثر انقلاب شاحنة بخط تعز عدن يوم الاثنين. وافادت مصادر بوفاة سائق شاحنة ومرافقه إثر إنقلاب شاحنة محملة بالبضائع في أحد منعطفات هيجة العبد الطريق البديل الرابط بين ⁧ #تعز و⁩ #عدن.

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