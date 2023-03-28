شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يرأس اجتماعا عسكريا مشتركا بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ترأسالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اجتماعا عسكريا مشتركا بالعاصمة عدن ضم وزير الدفاع بحكومة المناصفة الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير عزيز، ووفدًا من قوات التحالف العربي بقيادة اللواء سلطان البقمي، وقيادات من الوزارة والقوات العسكرية والأمنية الجنوبية.

واستمع الرئيس القائد، خلال الاجتماع، من الفريق الداعري، إلى شرحٍ وافٍ، عن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة العسكرية التي يترأسها، إلى المناطق والمحاور العسكرية، ومستوى الاستعداد والجاهزية للقوات المرابطة في مختلف جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي.

ووقف الاجتماع، أمام التصعيد العسكري الحوثي في عدد من الجبهات، حيث أكد الرئيس القائد أن هذا التصعيد، خلال أيام الشهر الفضيل، يؤكد حقيقة هذه المليشيا الإرهابية، ونزعتها العدوانية، ورفضها لكل مبادرات التهدئة، والحلول السلمية لوقف الحرب.

وشدد الرئيس القائد على ضرورة رفع الجاهزية القتالية في جميع الجبهات، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية، والتعامل بكل حزم وحسم مع أي اعتداءات قد تقدم عليها المليشيات الحوثية.