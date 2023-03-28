شكرا لبحثكم عن خبر بـ 8 رصاصات .. العثور على شاب مفتول في اب وسط اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر المواطنون في محافظة إب على جثة شاب مرمية على قارعة الطريق دون معرفة ملابسات الحادث .

وقالت مصادر محلية للمشهد ي أنه تم العثور على جثة الشاب العشريني فاروق السيري , على قارعة الطريق بالخط الدائري بني شمسان السحول بمديرية المخادر محافظة إب .

وأضافت المصادر أن السيري قتل بثمان رصاص والتي اخترقت جسمه بعد اختطافه من المدينة القديمة في إب قبل ثلاثة أيام وإبلاغ والداه لإدارة أمن المشنه في المدينة عن اختفاء ابنه .

هذا وقامت الشرطة بالقبض على والد القتيل للتحقيف معاه وسط اتهام للأب بأنه القاتل وفقا للتحقيقات الأمنية الأولية والتي سربتها عناصر أمنية .

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