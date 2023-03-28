شكرا لبحثكم عن خبر رمضان في عدن .. كهرباء كثيرة الانطفاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تشهد مدينة عدن انهيارا لخدمة الكهرباء منذ ايام وسط ارتفاع درجة الحرارة.

وقال مواطنون:تنقطع الكهرباء ٥ ساعات وتعمل ساعتين بعدن دون رحمة من قبل الفاسدين فنحن في شهر رمضان الا يخشى اللصوص ان يدعي عليهم الشعب ليخسف بهم ربنا.

واضافوا:للاسف جميع اللصوص مشغولون بتقاسم الثروات وعند الانتهاء سيبحثون عن حل للكهرباء التي تنهار منذ ايام.