شكرا لبحثكم عن خبر رمضان في عدن .. كهرباء كثيرة الانطفاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
تشهد مدينة عدن انهيارا لخدمة الكهرباء منذ ايام وسط ارتفاع درجة الحرارة.
وقال مواطنون:تنقطع الكهرباء ٥ ساعات وتعمل ساعتين بعدن دون رحمة من قبل الفاسدين فنحن في شهر رمضان الا يخشى اللصوص ان يدعي عليهم الشعب ليخسف بهم ربنا.
واضافوا:للاسف جميع اللصوص مشغولون بتقاسم الثروات وعند الانتهاء سيبحثون عن حل للكهرباء التي تنهار منذ ايام.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان في عدن .. كهرباء كثيرة الانطفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.