شكرا لبحثكم عن خبر البنك الدولي يساعد اليمن بـ 207 مليون دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن البنك الدولي الإثنين تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 ملايين دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد. وقال البنك ان " التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل ـ من أجل الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات ـ يستهدف بشكل خاص المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل، وفقا لما ورد في بيان للبنك. ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك، تانيا ماير، قولها إنّ "هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية".

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