شكرا لبحثكم عن خبر مصدر مسؤول : مجلس القيادة الرئاسي يواصل مواجهته للنهج الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مصدر مسؤول أن مجلس القيادة الرئاسي يواصل مواجهته للنهج الحوثي العدائي للسلام في اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين يتجاهلون كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، ويواصلون ارتكاب الجرائم البشعة بحق المواطنين في عدد من المدن اليمنية وعلى وجه الخصوص المدن الخاضعة لسيطرتهم.

وأكد أن المجلس يواصل العمل على تحقيق الاستقرار في اليمن وإنهاء الحرب وأثارها، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.

وجدد دعوته للحوثيين للعودة إلى الحوار والتفاوض، والتخلي عن الأسلحة والالتزام بالقوانين الدولية، وإنهاء الحصار عن المناطق المحاصرة ووقف الجرائم التي يرتكبوها بحق أبناء الشعب اليمني الرافضين لسياسته التدميرية للبلاد.

وختم المصدر تصريحه بتأكيد المجلس على التزامه بالسلام، والعمل على توفير مستقبل أفضل للشعب اليمني.