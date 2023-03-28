شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزبيدي: تصعيد الحوثيين في رمضان يؤكد عدوانية هذه المليشيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، بضرورة رفع الجاهزية العسكرية في جميع الجبهات القتالية بالمحافظات اليمنية، ورفع التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، مساء الإثنين، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن بوزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير عزيز، ووفد من قوات التحالف العربي بقيادة اللواء سلطان البقمي.

وشدد الزبيدي على ضرورة "التعامل بكل حزم وحسم مع أي اعتداءات قد تقدم عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية".

وكرس الاجتماع العسكري المشترك، وفقا للموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، لمناقشة التصعيد الحوثي الأخير في مختلف الجبهات، الذي زادت حدته وارتفعت وتيرته خلال شهر رمضان.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إن "هذا التصعيد، خلال أيام الشهر الفضيل، يؤكد حقيقة هذه الميليشيات الإرهابية، ونزعتها العدوانية، ورفضها لكل مبادرات التهدئة، والحلول السلمية لوقف الحرب".