لا يوجد ركن في اليمن لم يتأثر بالحرب.. سكاي نيوز البريطانية تكتب عن: رعب الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم

المنامة - ياسر ابراهيم - "لا يوجد ركن في هذا البلد الاستثنائي لم يتأثر بالصراع، من العاصمة الجبلية صنعاء في الشمال إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ومأرب الغنية بالنفط في الشرق" هكذا بدأت الصحافية أليكسا كروفورد، مراسلة "سكاي نيوز" «sky news» البريطانية تقريرها الموسع بعد زيارتها إلى مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت في التقرير – ترجمة "يمن شباب نت" – "اليمن التي كانت بالفعل واحدة من أفقر دول العالم، تعاني الآن ثماني سنوات من الحرب، وفيها عشرات الملايين غرقوا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بعد ان اجتاح الحوثيين العاصمة صنعاء".



شكلت المملكة العربية السعودية تحالفًا عسكريًا يسعى لإعادة الحكومة المدعومة دوليًا إلى السلطة ودفع الحوثيين إلى التراجع. وبدعم من الإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، شرع التحالف الذي تقوده السعودية في حملة قصف أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير جزء كبير من البنية التحتية المدنية في شمال اليمن.



بعد ثماني سنوات، لا يزال الحوثيون يسيطرون على صنعاء ومعظم شمال اليمن وكذلك أجزاء من مدينة مأرب ومدينة تعز، اليوم، أثار اتفاق مفاجئ بين الخصمين الإقليميين، المملكة العربية السعودية وإيران، الآمال في أن السلام قد يكون في الأفق، لكن داخل هذه الدولة التي مزقتها الصراعات، لا يزال هذا يبدو وكأنه حلم بعيد المنال.



"متى سيعالجون بصري؟" هكذا يردد خطاب، مراهق يتلوى في عذاب في سرير في المستشفى. جسده مليء بالشظايا وذراعيه ملفوفتان بضمادات ملطخة بالدماء، لقد فقد كلتا يديه وحاسة البصر في عينه اليمنى.



الألم سيء للغاية لدرجة أنه بالكاد يستطيع التحدث، لكنه يصر على معرفة ما هو سبب الوجع في عينيه، ويصرخ من أجل المزيد من الأدوية. "لا بأس يا ابني، كن شجاعا، أنت فقط بحاجة إلى الراحة"، يحاول والد خطاب "سلطان" طمأنته لكنه يشعر بقلق شديد - فالعلاج المتخصص الذي يحتاجه ابنه غير متوفر في اليمن.



قبل أربعة أيام فقط، كان خطاب يزيل القمامة من خارج متجر يبيع عبوات الغاز في مدينة تعز. كان الشاب البالغ من العمر 19 عامًا يأخذ الزجاجات البلاستيكية ويرمي علب المشروبات عندما انفجرت عبوة ناسفة كان قد التقطها عن غير قصد بين ذراعيه.



إنه واحد من آلاف الأشخاص في جميع أنحاء اليمن الذين تم تشويههم بسبب الأسلحة غير المنفجرة والألغام الأرضية. بعضها عبارة عن قذائف مورتر أو صواريخ أطلقت بين فصائل تقاتل على شوارع سكنية، والبعض الآخر عبارة عن ألغام وشراك خداعية تركتها القوات المنسحبة عمدا وراءها.



قتلت الألغام الأرضية وغيرها من الأجهزة المتفجرة أو جرحت طفلاً كل يومين خلال عام 2022، بحسب تحليل أجرته منظمة "أنقذوا الأطفال".



في مستشفى آخر في جميع أنحاء المدينة، لا يمكنهم جعل الأطراف الصناعية سريعة بما يكفي لمواكبة الطلب المتزايد. "أنور عبد الله" واحد من عشرات المهندسين الذين يساعدون في تحويل الجص والبلاستيك إلى أطراف بديلة. ومثل العديد من زملائه، أمضى سنوات في التدريب في الخارج في كمبوديا، واحدة من أكثر الدول كثافة بالألغام على وجه الأرض.



وقال أنور عبد الله، مهندس الأطراف الصناعية "صنع الساقين والقدمين أسهل بالنسبة لنا هنا ولكن الأيدي أكثر صعوبة. في الغالب نقوم بعمل أيادي تجميلية. الأيدي الإلكترونية باهظة الثمن وليس لدينا المواد اللازمة هنا".



هذا المركز في مستشفى الثورة مليئ بالأطفال الذين ينتظرون تركيب أطرافهم الصناعية. من بينهم عبد الله البالغ من العمر 10 سنوات، الذي ابتسم وهو يصف طموحه في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف (بطله كريستيانو رونالدو) أو إذا فشل في ذلك، بطل تايكواندو عندما يكبر.



يظهر حبه لفنون الدفاع عن النفس، ويظهر لنا بحماس اللكمات والكتل بينما يفحص أحد الأطباء ساقه اليسرى التي بُترت من أسفل الركبة. كان عبد الله وصديق له يجمعان المياه في ضواحي تعز عندما سقطت قذيفة هاون بالقرب منه. يقول: "شعرت بضجيج، وعندما استيقظت رأيت دماً وقطعة من ساقي، لكنني لم أبكي قط".



تعز: مدينة مقطعة إلى نصفين



تعز مدينة ممزقة إلى قسمين، داخل بلد منهك القتال، من منحدر تل شديد الانحدار يطل عليها، يخترق شريط طويل من النباتات البنية كتلة من المنازل والمباني الحجرية، إنها أرض محرمة. من جانب، يضع المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران قناصين في مبان شاهقة لصد أي شخص يقترب من أراضيهم.

على الجانب الآخر، تسيطر الحكومة المعترف بها دوليًا والجيش اليمني على المنطقة بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية. على كلا الجانبين، هناك معاناة كبيرة. تعز غير ساحلية ومحاطة بممرات جبلية وعرة وطرق ترابية، وهي معرضة بشكل فريد للحصار.



قامت مليشيا الحوثي بخنق مدينة السلع والتجارة وحتى المياه، المنازل والمباني القريبة من "خط المواجهة" مليئة بآثار المعارك، والثقوب الضخمة التي حفرت في جدران مراكز التسوق والمساجد. في الشوارع والمباني التي احتلها الحوثيون في يوم من الأيام، تُرك عدد غير معروف من الألغام، لقد زرعوها في حدائق خلفية، وفي تطور قاسي بشكل خاص، وضعوا متفجرات وألغامًا داخل أفران المنازل التي خيموا فيها سابقًا.



وهذا يعني أن المدينة بها عدد هائل من مبتوري الأطراف، غالبًا من الأطفال والنساء، وغالبًا ما يكون هؤلاء مبتوري الأطراف كلياً، في أحد مراكز الأطراف الصناعية التي زرناها، أخبرنا المدير أنهم ساعدوا أكثر من 1000 شخص منذ بداية الحرب.



لكن هناك أيضًا الكثير من الأدلة على الضربات الجوية العشوائية التي شنها التحالف - على أهداف مدنية - منازل ومتاجر وحتى مدارس وجامعات، كلا العملين يشكلان جرائم حرب محتملة، لكن هناك بوادر أمل اتفقت القوتان الإقليميتان (السعودية وإيران) اللتان تدعمان الفصائل المتحاربة المختلفة على استئناف العلاقات في اختراق دبلوماسي دراماتيكي.



في الفترة التي سبقت هذه الاتفاقية، تم تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل الماضي عدة مرات، لكن بينما أدى ذلك إلى انخفاض كبير في القتال والضربات الجوية والقصف على مستوى البلاد، فإنها لم تفعل شيئا - ولا تزال غير صامدة في تعز.



على الأرض في تعز، وجدنا أدلة على عدة انتهاكات في المدينة ومحيطها حيث أخبرنا السكان بحالات متعددة من القصف ونيران القناصة. قد يكون اليمن هو الأقرب إلى اتفاق سلام محتمل، لكن البؤس الذي يعيشه سكان تعز، في الوقت الحالي لا يزال مستمراً.



أجبر أكثر من 200 ألف من سكان المدينة على ترك منازلهم بسبب انعدام الأمن، أولئك الذين ما زالوا هناك ويعيشون على الخطوط الأمامية يفعلون ذلك لأنه ليس لديهم بدائل، إنهم فقراء ويائسون وعاطلون عن العمل، إنهم يخيمون في مبانٍ محطمة ومُقصفَة ومُدمرة، يحاصرها القناصة، ولا يملكون سوى القليل من الطعام والقليل من الماء.



بالعودة إلى المستشفى، صرخت مسنة من الألم من رصاصة أطلقها قناص في كتفها الأيسر، لقد أخطأ قلبها بصعوبة. كانت تجمع المياه حول المنطقة المحظورة عندما اختارها القناص، ومع ذلك، لا تزال تتحدى وتقول: "لن أغادر منزلي أبدًا أبداً".



قمع حقوق الإنسان



"أحمد حجر" ممثل وكوميدي يمني معروف، تحصد مقاطع الفيديو الخاصة به على يوتيوب عشرات الآلاف من المشاهدات التي تغطي موضوعات تتراوح من كأس العالم في قطر إلى القضايا الاجتماعية. على الرغم من أنه ليس غريباً عن معالجة القضايا المثيرة للجدل، نشر أحمد مقطع فيديو في ديسمبر كان من شأنه أن يغير حياته إلى الأبد. ومع علو صوته الغاضب، ادعى أن كل من تحدث إليه سئم سلوك سلطات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء.



وقال: "من الصغير إلى الكبير، الكل يشتكي من أن أنصار الله [الحوثي] يسرق ويخدع ويأخذ من رواتب الناس ويسلب حقوق الناس.. سئم الناس منكم يا أنصار الله ضاقوا ذرعا بكم". إنها وجهة نظر يشاركه فيها العديد من الأشخاص الذين نتحدث معهم في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك شمال البلاد، والتي تخضع بشدة لسيطرة الميليشيات المدعومة من إيران، لكن من النادر سماع مثل هذه الانتقادات اللاذعة علنًا في معاقل الحوثيين.



وبعد أيام، قبضت مجموعة من المسلحين على أحمد بينما كان يسير في العاصمة اليمنية واختفى، أظهر نجوم يوتيوب المحليون الآخرون تضامنهم من خلال نشر مقاطع فيديو تدافع عن أحمد ويطالبون بالإفراج عنه. واتهم أحدهم، مصطفى المومري، الحوثيين بالفساد في مقطع فيديو نشره على مشتركيه البالغ عددهم 2.2 مليون مشترك. حُكم على الرجال الأربعة بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، ودفع غرامة كبيرة وإجبارهم على الظهور في اعترافات أثناء الاحتجاز، والتي تم بثها على التلفزيون.



وأدانت جماعات حقوق الإنسان الاعتقالات وقالت إنها مؤشر على حملة قمع أوسع نطاقا لأصوات المعارضة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.



وحكمت الجماعة بالإعدام على أربعة صحفيين بعد احتجازهم منذ 2015 بتهم ملفقة تتعلق بـ "التجسس لصالح السعودية" ونشر معلومات كاذبة. حمزة الجبيحي صحفي أيضًا، وكان محتجزًا في نفس السجن قبل إطلاق سراحه في تبادل للأسرى، يصف سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له هو وأربعة رجال في السجن.

"أسوأ [شكل من أشكال التعذيب] هو قيامهم بتقييد يديك وتعليقك من السقف وترك ساقيك تتدلى في الهواء لمدة أربع أو خمس ساعات في كل جلسة ... مما يؤدي إلى شلل جزئي". يقول حمزة الجبيحي، مختطف سابق لدى الحوثي.



نسأله إذا كان لديه أي أمل في السلام بعد سنوات عديدة من الصراع؟ يقول "عندما يتعلق الأمر بالحوثيين فهم ليسوا رجال سلام، هم مرتبطون بالحرب، إنهم رجال حرب وليسوا سلام، السلام يقتلهم، لا يؤمنون بالسلام، يؤمنون بالبنادق والقوة والعنف".



ليس من المستغرب أن يرسم سجين سابق مثل هذا التقييم اللعين، لكن مع تشديد قبضتهم على السلطة، أصبح الحوثيون يقاومون بشكل متزايد أي شكل من أشكال النقد.



محنة المرأة

كما اعتقل الحوثيون مؤخرًا رجال أعمال ونشطاء وحتى عارضات أزياء. انتصار الحمادي 20 عامًا، كانت مشغولة ببناء شبكة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت بدون الحجاب التقليدي لمصممي الأزياء المحليين ومصوري حفلات الزفاف وغنت مع أغاني البوب ​​العربية على تيك توك. وهي تواجه الآن خمس سنوات في السجن بتهمة "ارتكاب أفعال مخلة بالآداب وحيازة مخدرات"، إنها قضية أثارت إدانة واسعة النطاق وحيرة المدنيين.



لماذا، بعد سنوات عديدة من القصف والحصار والأزمات الإنسانية والكوارث، تريد السلطات المزيد من خنق الناس العاديين؟ حيث أدى الجوع والفوضى وانتشار الأسلحة والقنابل إلى تدهور الحريات وانتشار الفساد والظلم. لا توجد وسائل إعلام مستقلة يمكن التحدث عنها مع تعرض الصحفيين من الجانبين للتهديد والترهيب والسجن.



هنادي أنعم، صحفية وناشطة في مجال حقوق المرأة، تخبرنا كيف أدى نشر صورة مع زوجها في عيد الحب إلى سيل من الانتهاكات عبر الإنترنت وحملة مستهدفة ضدها - قادها كبار القادة الدينيين.



"كان هناك الكثير من الغضب من الجميع، وأرسلت لي منشورات عنيفة. كانت هناك حملة من قبل الأئمة (الزعماء الدينيين) والصحفيين ... كان هناك قبول ضئيل للغاية لضرورة مشاركة امرأة ورجل لهذه الأنواع من الصور".



أومأت صديقتها، التي تريد عدم الكشف عن هويتها، بالموافقة. تقول "كل امرأة هنا في اليمن تعاني، سواء كانت تعمل أو تخرج فهي تعاني وتكافح وتواجه الكثير من الصعوبات في التعامل مع المجتمع ... كل يوم".

آفاق السلام؟

تقول الدكتورة ولاء عبد الوهاب وهي تهز رأسها: "يبدو أن الأمر لا يتوقف أبدًا، عندما أفقد طفلاً، أعود إلى المنزل وأبكي"، "هذا صعب". تأخذنا طبيبة الأطفال البالغة من العمر 22 عامًا في جناح سوء التغذية في مستشفى الصداقة في عدن.

أمضت الدكتورة ولاء حياتها في الدراسة والتدريب وممارسة الطب في واحدة من أسوأ مناطق الكوارث الإنسانية في العالم. وتقول: "إذا توقفت هذه الحرب، فلن نرى عدد الأمهات اللائي يجلبن أطفالهن إلى هنا، ولن نشهد هذا النقص في الغذاء وصعوبة عيش الناس".



أخذتني إلى إحدى الغرف حيث ترقد سبأ البالغة من العمر ثلاث سنوات على سرير وهي مغطاة بآفات جلدية ناتجة عن سوء التغذية الحاد الشديد. جسدها منتفخ لدرجة أن الأطباء وضعوا حقنة وريدية في رأسها بعد معاناتهم في العثور على الوريد. تجلس أمها، نوره البالغة من العمر 25 عامًا، بصمت بجانبها، وتداعب قدم ابنتها برفق.



تقول نوره "قبل الحرب كنا بخير، لكننا الآن نكافح"، "كنا نعيش في الريف لكننا اضطررنا إلى الفرار بسبب القصف... لدي ثمانية أطفال آخرين وكبار السن يجمعون الزجاجات الفارغة لبيعها مقابل المال". تضيف نورة، 25 عامًا، وهي أم لتسعة أطفال.



تقول نوره، "إن عليها أن تختار في معظم الأيام بين شراء الأدوية أو الطعام لأطفالها"، في جميع أنحاء الجناح، هناك أمهات شابات أخريات غالبًا ما يعانين من سوء التغذية وغير قادرات على الرضاعة الطبيعية بشكل كافٍ نتيجة لذلك.



أحضرت أنيسة أحمد ابنتها الرضيعة، إلى المستشفى قبل أربعة أيام بعد أن بدأت تتقيأ أثناء إصابتها بالإسهال. لا يكاد يزن الطفل البالغ من العمر ثلاثة أشهر كيلوغرامين. يعاني جميع أطفال أنيسة الستة أو تضرروا من سوء التغذية الحاد الشديد.



وأوقعت الحرب غالبية اليمنيين في الجوع، حيث يحتاج 80٪ من سكان البلاد إلى مساعدات غذائية. والآن يقاتل اليمنيون جبهة جديدة: اللامبالاة وخفض المساعدات، سافرنا بضع ساعات خارج عدن على طول الساحل الغربي للبلاد ولن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لرؤية تأثير التخفيضات في المساعدات الغذائية والدعم الإنساني الحيوي.



وفي مخيم الجعشة للنازحين داخليًا في الخوخة، يندفع العشرات من السكان نحونا وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة، لم يتلقوا أي طرود غذائية منذ أسابيع. ليس لدينا أي شيء نأكله. ولا حتى القليل من الأرز، لا شيء، نحن نختنق، نحن نموت، هكذا يصرخ رجل..



رجل آخر يرفع قميصه ليكشف عن طفح جلدي وتقرحات تغطي ظهره وفخذيه، يقول: "لم أتلق أي مساعدة لهذا الغرض. انظر إلى هذا! لا نحصل على مساعدة، ولا مساعدة".



يعيش ما يقرب من 9000 شخص في هذا المخيم، فر معظمهم من مدينة الحديدة الساحلية، التي شهدت بعض أعنف المعارك في هذه الحرب، في عام 2017.



زرنا بدرية محمد، وهي أم تبلغ من العمر 25 عامًا أنجبت طفلها الرابع قبل أيام فقط. لم تكن قادرة على تحمل تكاليف السفر إلى أقرب مستشفى، لذا أنجبت ابنتها إلهام على الأرض المتربة في كوخ من الخشب والقصدير. وقالت: "هناك حرب في كل مكان حولنا، إنه أمر مخيف حقًا... أين نذهب بعد؟".



في فبراير 2022، حذر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أنه بسبب نقص التمويل، فإن عملية الإغاثة في اليمن "على وشك البدء في عمل أقل بكثير". خفض برنامج الغذاء العالمي حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص وحذر من احتمال حدوث مزيد من التخفيضات في حين تم تقليص ثلثي مشاريع المساعدات. بالنسبة لبلد يعاني بالفعل من كارثة إنسانية، إنه مستقبل قاتم ومرعب للملايين.



مستقبل أكثر سلامًا؟



هناك مجال للتفاؤل في المستقبل، رداً على الاتفاقية السعودية الإيرانية، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، لمجلس الأمن الدولي "إن الجهود الدبلوماسية المكثفة جارية على مختلف المستويات لإنهاء الصراع".



وأضاف: "إننا نشهد زخمًا دبلوماسيًا إقليميًا متجددًا... يجب على الأطراف اغتنام الفرصة التي يتيحها هذا الزخم الدولي والإقليمي لاتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلامًا".



لا أحد يتوقع السلام بين عشية وضحاها، وحتى إذا أدت الصفقة إلى خفض التصعيد في البلاد، فلا يزال هناك الكثير من الميليشيات المحلية المتنافسة والجماعات المسلحة التي تقاتل بعضها البعض.



أثناء مغادرتنا المستشفى، سألنا أحد الأطباء عما إذا كان يأمل أن تنتهي الحرب أخيرًا. قال بابتسامة اعتذارية: "لا، ليس الأمر كذلك"، "ما زلنا في منتصف الحرب لا سلام قادم". أقول "هذا محبط". "نعم" قال ذلك حينما هز كتفيه تقريبًا. وتابع "نحن مكتئبون هنا، الجميع في اليمن مكتئبون".