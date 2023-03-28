تقرير دولي: رغم وقف إطلاق النار.. لايزال عشرات ملايين اليمنيين بحاجة إلى المساعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال تقرير صادر عن منظمة inter Action الأمريكية، إن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية حيث تستمر البلاد في مواجهة الجوع الشديد وعدم الاستقرار، مع دخول الصراع عامه التاسع في 26 مارس.



وأدى وقف إطلاق النار في العام الماضي إلى تعليق القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية لفترة وجيزة بين أبريل / نيسان وأكتوبر / تشرين الأول، لكن الزيادة في الاحتياجات الإنسانية على مدار تاريخ الصراع الممتد لما يقرب من عقد من الزمان تركت احتمالات الاستقرار ضعيفة.



وعلى الرغم من انتهاء صلاحية الصفقة بسبب ظروف الجمود، فقد أسفرت المفاوضات الجديدة هذا الشهر بين إيران والسعودية عن التزام إيراني بوقف تدفق الأسلحة من طهران إلى قوات الحوثيين.



وأضاف التقرير، إن "هذا التطور لديه القدرة على إحداث تحول جذري في ديناميكيات الصراع، مما يجلب بعض الأمل في الاستقرار في المستقبل، ومع ذلك، نزح 4.5 مليون يمني بسبب النزاع الذي أودى بحياة ما يقدر بـ 158000 شخص من العنف المباشر - بما في ذلك 15700 مدني - ومئات الآلاف من الجوع والمرض".



وفي حين أن بعض النازحين قد انتقلوا إلى مواقع الإسكان، فإن الغالبية تعيش بين المجتمعات المضيفة حيث يؤدي نقص الموارد إلى تفاقم الضعف.



وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (اوتشا ) في نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2023 ، يواجه 17.3 مليون يمني انعدام الأمن الغذائي الحاد. إن سوء التغذية بين الأمهات والأطفال شديد بشكل خاص - وهناك 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع و 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة بحاجة إلى دعم تغذوي فوري.



واجهت الأسر صعوبة في التكيف مع نقص الغذاء في منتصف عام 2022 أكثر من أي وقت في السنوات الثلاث السابقة. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، أدى انعدام الأمن إلى إعاقة قدرات الرعاية الصحية بشكل كبير وزاد من مخاطر الإصابة بالحصبة والكوليرا والأمراض المعدية الأخرى.



ويرتبط وصول اليمن المستنفد إلى الغذاء والخدمات الصحية ارتباطًا وثيقًا باقتصادها المختل ، والذي تقلص بنسبة 50٪ منذ بدء الصراع. كافح الريال اليمني للاحتفاظ بقيمته بعد الزيادات في أسعار السلع والقيود المفروضة على الاستيراد.



وأشار التقرير، إلى أن هذه الصعوبات الاقتصادية تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في نقص الغذاء العالمي وعدم كفاءة سلسلة التوريد.



وتابع، "على الرغم من هذه التحديات الهائلة، تلقت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 (HRP) لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) تمويلًا يكفي فقط لتغطية 53٪ من إجمالي احتياجاتها البالغة 4.3 مليار دولار، مما ترك ملايين اليمنيين بعيدًا عن التغطية الإنسانية".



واستمر هذا الاتجاه حتى هذا العام - فقد فشل حدث إعلان التبرعات رفيع المستوى في جنيف الشهر الماضي في الوصول إلى مستويات التمويل اللازمة لتنفيذ خدمات الإغاثة الأساسية. حتى الآن، تم تمويل 10٪ فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023.



ويهدد الإنهاك المزمن للجهات المانحة بإبقاء احتياجات اليمنيين المتضررين دون استجابة. إن الانسحاب الإضافي من الجهات المانحة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى سيكون له آثار دائمة على ملايين الأشخاص المتضررين من المصاعب التي لا هوادة فيها خلال السنوات الثماني الماضية.



من الضروري للجهات الفاعلة في مجال المساعدة إعادة تأكيد التزاماتها من خلال سد الثغرات في التمويل ومواصلة تنفيذ جهود الإغاثة المبدئية التي تدعم حماية الشعب اليمني.

