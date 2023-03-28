الحكومة تعلن الموافقة على إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومنطقة صناعية حرة في حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، الموافقة على إنشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية ومنطقة صناعية حرة في محافظة حضرموت شرقي البلاد.



جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



ووافق المجلس على "ترخيص انشاء مصفاة تكرير المشتقات النفطية وصهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة في منطقة الضبة محافظة حضرموت".



ووجه مجلس الوزراء ايضا، الوزارات المعنية بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كما أقر ترخيص إنشاء مصنع استخراج غاز البترول المسال وتخزينه وإعادة تعبئته في قطاعات النفط والغاز التي تديرها بترومسيلة في اليمن.



في سياق أخر، تطرق عبدالملك الى توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن الوضع الاقتصادي والمعيشي، والتدخلات المطلوبة للمحافظة على الاستقرار المالي، والنقدي، والسلعي، وامدادات الخدمات الاساسية.



ووجه الوزارات والجهات المختصة بالتنفيذ العاجل لقرارات المجلس الرئاسي، خاصة ما يتصل بتحسين كفاءة الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، وتقديم كافة التسهيلات لانتقال الأفراد، والبضائع، وانشطة القطاع الخاص.



كما اتخذ عدد من القرارات الإجراءات بشأن تخفيف معاناة المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتحسين خدمة المياه في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.



وكلف المجلس الوزراء المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية سرعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، بما ينعكس ايجابا وبشكل ملموس على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.



