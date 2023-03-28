اليمن.. توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مركز الأرصاد الجوية، الأحد، من استمرار الامطار الرعدية خلال الساعات القادمة في 16 محافظة يمنية.

وقال المركز في نشرته اليومية، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين والضالع والبيضاء وتعز ولحج، قبل امتدادها إلى السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأضاف، كما ستهطل أمطار خفيفة على إب وريمة وذمار وصنعاء وعمران والمحويت وحجه وصعده، بينما ستصل أقصى سرعة الرياح إلى 26 عقدة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

وحث المركز المواطنين في هذه المحافظات بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول حفاظا على سلامتهم، وسائقي المركبات من إنخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب أو الشابورة المائية.