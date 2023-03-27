شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي القاضي عبدالله الجبري بوفاة والدته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، برقية عزاء ومواساة للقاضي عبدالله علي الجبري، بوفاة والدته.

وعبّر رئيس مجلس القضاء، في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته للقاضي عبدالله الجبري، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة، بهذا المصاب الأليم.

وابتهل رئيس المجلس، إلى المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.