شبكة حقوقية: مقتل طفل وإصابة والديه بقصف حوثي استهدف منزلهم جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل طفل في الرابعة من عمره، وأصيب والديه وآخرون، جراء قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على الأعيان المدنية بمديرية حيس جنوب الحديدة (غربي اليمن).



وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها الليلة الماضية، إن الطفل (برهان سليمان ـ 4 سنوات) استشهد، جراء قصف صاروخي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على منازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.



وأضافت، أن الهجوم الحوثي أدى إلى إصابة والد ووالدة الطفل "برهان" وآخرين.



وبين الفينة والأخرى تتعرض منازل المواطنين والأعيان المدنية بمديرية حيس، لقصف مدفعي وصاروخي من قبل مليشيا الحوثي المتمركزة في السلسلة الجبلية المطلة على المديرية من جهة الشرق، متسببة بسقوط العشرات من الضحايا في أوساط المدنيين.

