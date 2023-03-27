تفاعلات قضية "المكحل".. مليشيا الحوثي تفرض طوقاً أمنيا على مدينة إب بعد استقدام قوات خاصة من صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كثفت مليشيا الحوثي الإرهابية، من انتشارها الأمني في مركز محافظة إب (وسط اليمن)، وذلك على خلفية التظاهرة الكبيرة المناهضة لها التي خرجت مساء الخميس الفائت في تشييع الناشط "المكحل" الذي قتل داخل سجون المليشيا.



وقال شهود عيان لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي فرضت طوقاً أمنياً على مدينة إب بشكل كامل، بعد أن كان الأمر مقتصرا في اليومين الماضيين على المدينة القديمة.



وأضافوا أن المليشيا نشرت أطقم عسكرية في منافذ المدينة الأربعة، كما نشرت عشرات الأطقم في الشوارع الرئيسية بمركز المحافظة ومداخل أحيائها.



يأتي ذلك في الوقت الذي علم "يمن شباب نت"، من مصادر مطلعة، أن المليشيا استقدمت من صنعاء، وحدات من قوات الأمن الخاصة والأمن الوقائي التابعة لها ووزعتها في عدد من شوارع وأحياء المدينة.



وأوضح شهود العيان، أن المليشيا نشرت أطقم وعلى متنها مسلحين مقنعين ويرتدون زي القوات الخاصة.



في الأثناء واصلت المليشيا حملات الاختطافات في أوساط الشباب المشاركين في جنازة "المكحل" التي تحولت إلى تظاهرة عارمة مناهضة لها.



وقالت مصادر حقوقية، إن المليشيا اختطفت مساء أمس أربعة من أبناء المدينة القديمة، إضافة إلى خامس قام بتقطيع شعار المليشيا بجوار جامع النور في مديرية المشنة.

وطالبت منظمة رايتس رادار، في بيان لها اليوم الاثنين، مليشيا الحوثي بسرعة الإفراج عن (بهجت الشرعبي، و محمد النجار، و هيثم أحمد الحضرمي، وهيثم حسن دهاق) الذين تم اعتقالهم على خلفية مشاركتهم في تشييع الناشط حمدي المكحل.





وكان الآلاف من أبناء المحافظة، شاركوا الخميس، في تشييع الناشط "حمدي عبدالرزاق الخولاني" الملقب بـ "المكحل" ورددوا هتافات ضد مليشيا الحوثي التي اتهموها بتصفيته داخل السجن، وطالبوا برحيلها.



وعقب التظاهرة شنت المليشيا حملة اختطافات في أوساط المشاركين كما قامت بمحاصرة أحياء المدينة القديمة (مسقط رأس المكحل) بعشرات الأطقم العسكرية.

