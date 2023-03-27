شكرا لبحثكم عن خبر بعد قرار المنع..السقطري يسمح بتصدير الجمبري وابومقص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قرار وزاري يسمح بتصدير بعض من أنواع الأسماك الطازجة الغير مرغوبة محلياً

عدن - إعلام الوزارة

أصدر وزير الزراعة والري و الثروة السمكية اللواء / سالم السقطري قراراً وزارياً يسمح بتصدير بعض من منتجات الأسماك و الأحياء البحرية الطازجة التي لايوجد لها طلب كبير في الأسواق المحلية إلى خارج أراضي الوطن، وذلك أستثناء من أحكام القرار الوزاري السابق رقم (4) لعام 2023 القاضي بمنع تصدير جميع الأسماك و الأحياء البحرية الطازجة للخارج.

حيث شمل القرار أنواع من الأسماك غير المرغوبه محلياً والتي يوجد لها طلب كبير في الأسواق الخارجية على النحو التالي:

العنقر، العنتق، مرجان، حريد(درة)، هامور، حلاوة، كشر، كنعد، ناجل، شرام، خمخمة(حمام)، هوملان، أبو مقص، جمبري.

حيث يتزامن هذا القرار مع آلية وضعتها وزارة الزراعة والري والثروة السمكية من أجل تنظيم عملية تصدير الأسماك للخارج، وقد تضمنت بعض فقرات تلك الآلية إلزام مصدري الأسماك بفتح نقاط بيع للمنتجات السمكية في مختلف المحافظات لتغطية الأسواق المحلية وذلك بالتنسيق بين هيئات المصائد السمكية والسلطات المحلية في جميع مديريات المحافظات المحررة بما يضمن توفر الكميات الكافية في الأسواق المحلية.