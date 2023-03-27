مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار لغم حوثي جنوبي الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم امرأة، بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).



وذكر راصدون محليون، أن ثلاثة أشخاص بينهم امرأة كانوا يستقلون دراجة نارية، قتلوا جراء انفجار لغم حوثي في خط فرعي بمنطقة الجبلية غرب التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة.



وأوضحت المصادر أن الضحايا كانوا في طريقهم إلى منطقة أخرى لعقد قران ابنهم، قبل أن ينفجر بهم اللغم.



ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا من أكثر المناطق تلوثا بالألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية جنوب المحافظة، وقد تسببت حوادث انفجار ألغام بمقتل وإصابة العشرات خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.

