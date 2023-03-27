شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيات تهنئة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من اخيه فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وفخامة الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، اعربوا فيها عن خالص تهانيهم لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بالمناسبة الدينية العظيمة، وتمنياتهم له موفور الصحة والعافية، وللشعب اليمني الامن والاستقرار والسلام، وللامة الاسلامية كل العزة والرفعة.

جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.

