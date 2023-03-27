انت الان تتابع خبر بالبكيني ابو حمالة .. مايا دياب تشعل الشباب بوصله رقص علي شاطئ البحر ..ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري القشطه والان مع التفاصيل

ضجه ضجه مواقع التواصل الاجتماعي لعده صور لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام لانها الفنانه الجميله اللبنانيه الفنانه الغنائيه التي كانت مرشحه بقوه جدا من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم اللي فيها للمشاركه في كاس العالم قطر 2022 احياء حفل الافتتاح لكاس العالم قطر 2022.

حيث نشرت النجمة مايا دياب عدة صور لها أحدث ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث قامت بنشر صورها وهي علي شاطئ البحر وهي ترتدي فستان اسود قصير ذات حمالة صدر رفيعة مما كشفت عن جزء كبير من جسدها حيث تقوم بقضاء إجازتها الصيفيه في شرم الشي.

ودائما ما تثير مايا دياب مواقع التواصل الاجتماعي باحدث صور لها وهي ترتدي ملابس مكشوفة بدرجة كبيرة وتظهر فيها جسدها.

وتعرضت مايا دياب الي انتقادات واسعة فور نزول هذه الصور والتي طالت منها بسبب ما تقوم به من نشر صور لها بدون ملابس او ملابس مكشوفة وطالب الجمهور من مايا دياب عدم الظهور بشكل فاضح حيث تتمتع مايا دياب بشعبية جماهيره كبيرة وكثير من المتابعين حول والاعجاب بها.