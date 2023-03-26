انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها .. لاميتا فرنجية كسحت هيفاء وهبي بالبكيني التايجر الذي اظهر مفاتنها بالكامل علي البحر والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة اللبنانية صاحبت الاطلالات الجريئه منها والتي ظهرت علي مواقع التواصل الاجتماعي صور لها باطلالة جذابة وأنيقة تبرز فيها جمالها وانوثتها وقومها المتناسق والرشيق.

حيث ظهرت لاميتا فرنجيه عدة صور لها وهي ترتدي فستان تايجر مكشوف من جهه الصدر بدرجة كبيرة ونسقت عليه بنطلون ابيض مفتوح من أحدي ساقيها بطريقه كبيره وارتدت فيها نظارة شمس.

وكانت هذه الصور من خلال قضاء إجازتها الصيفيه في احد الفنادق الفاخره في الامارات وجذبت هذه الإطلالة الجريئه منها والمثيرة التي خطفت الكثير من المتابعين لها.

وليست المرة الأولى التي تظهر فيها لاميتا فرنجيه بطريقة كبيرة جدا التي تظهر فيها جمالها ورشاقتها وأنوثتها الطاغية.