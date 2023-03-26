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أصيب مع اثنين من أسرته.. قوات الانتقالي تختطف قياديا في مجلس الحراك الثوري بعدن

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المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، قياديا في مجلس الحراك الثوري بعد مداهمة منزله وإطلاق النار عليه في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.
 
وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، داهمت الحي الذي يسكن فيه رئيس فرع مجلس الحراك الثوري بعدن معين الربيعي بمديرية كريتر.
 
وأضافت أن جنود قوات الانتقالي أطلقوا النار على الربيعي لحظة تواجدهأامام منزله ما أدى إلى إصابته بجروح ليقتادوه بعد ذلك إلى جهة مجهولة.
 
وأشارت المصادر إلى أن اثنين من أسرة الربيعي اصيبوا بجروح خلال محاولتهم منع تلك من اختطافه.
 
وناشدت أسرة الربيعي مجلس القيادة الرئاسي للضغط على المجلس الانتقالي للكشف عن مصيره والإفراج عنه خصوصا وانه تم اختطافه بعد إصابته بطلق ناري.
 
ويشار إلى أن قوات المجلس الانتقالي سبق أن اختطفت رئيس المكتب السياسي بمجلس الحراك الثوري لتفرج عنه بعد مرور أكثر من عام ونصف على اختطافه.
 
ويعد مجلس الحراك الثوري أحد المكونات الجنوبية المناهضة لمشروع المجلس الانتقالي في جنوب اليمن.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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