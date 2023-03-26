تدمير منزل مواطن بقصف حوثي في حي "عصيفرة" شمالي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت مصادر حقوقية، الأحد، عن تعرض منزل مواطن للتدمير جراء القصف الذي شنته مليشيا الحوثي على أحد أحياء مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي شنت قصفا مدفعيا مكثفا على حي "المفتش" بمنطقة عصيفرة، شمالي مدينة تعز، ما أدى إلى تدمير منزل المواطن "وليد علي ناجي العماري".



وأوضحت المصادر أن المليشيا واصلت قصفها للحي على مدى ثلاثة أيام متوالية، متسببة بموجة ذعر كبير في أوساط الأهالي وخاصة منهم الأطفال والنساء.



وعمدت مليشيا الحوثي الإرهابية، على مدى ثمان سنوات من حصارها لمدينة تعز، إلى استهداف الأحياء السكنية والأعيان المدنية في المدينة بالقصف المدفعي والصاروخي مخلفة مئات القتلى والجرحى في أوساط المدنيين، وفق التقارير الحقوقية.