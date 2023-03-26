منظمة دولية: الحرب تسببت بمقتل وإصابة 11 ألفاً من أطفال اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية، إن ثمان سنوات من الحرب في اليمن، تسببت بمقتل وإصابة 11 ألف طفل يمني.



وأضافت في بيان مقتضب على تويتر: "أن الحرب دفعت 2.7 مليون طفل خارج المدرسة".



وتابعت: "كما تسببت في معاناة 2.2 مليون من سوء التغذية، وجعل 11.1 مليونًا بحاجة إلى المساعدة".



واتسم الصراع في اليمن بانتهاكات غير مسبوقة لحقوق الأطفال، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد الإجباري، وتغيير المناهج الدراسية التي تحث على العنف، ومهاجمة المدارس والمستشفيات، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وتقف مليشيا الحوثي وراء غالبية تلك الانتهاكات، وفقاً للتقارير الحقوقية والأممية.

