سكاي نيوز الأمريكية: حتى لو أعلن السلام اليوم.. يحتاج اليمن لعقود قادمة للتعامل مع تداعيات الألغام الحوثية

المنامة - ياسر ابراهيم - هناك عدد مذهل من مبتوري الأطراف في الدولة التي مزقتها الحرب بعد ثماني سنوات من الحرب الطاحنة - وحتى لو أُعلن السلام اليوم، فمن المحتمل أن يتعامل اليمن مع تداعيات المتفجرات، لعقود قادمة على الأرجح.



يعمل المهندسون في مركز الأطراف الصناعية في مستشفى الثورة في تعز بخطى حثيثة لنحت ما يبدو وكأنه أطراف صناعية بدائية إلى حد ما. قد تكون بدائية، لكنها توفر شريان حياة لأولئك الذين انفجرت أطرافهم.



يخبرنا المهندس أنور عبد الله: "إنهم ممتنون للغاية عندما يتلقون منا أطرافهم الاصطناعية". سافر إلى كمبوديا مؤخرًا لتلقي التدريب على صناعة الأطراف الاصطناعية وتكييفها.



بعد خمسة وعشرين عامًا من نهاية الحرب في كمبوديا، لا تزال البلاد تتعامل مع آفة الألغام الأرضية والدمار الذي تسببت فيه لسكانها المدنيين.



يكتشف اليمنيون الآن الصعوبات ليس فقط في تحديد مكان المتفجرات والتعامل معها بأمان، ولكن أيضًا في حساب كلفة ذلك - وتكلفة مساعدة الضحايا على التعامل مع الإصابات المتغيرة للحياة.



تحاول البلاد التأقلم مع استمرار الحرب. ربما كانت هناك خطوات كبيرة تم إحرازها في الأسابيع الأخيرة في التحرك نحو تسوية سياسية تفاوضية، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار - ولكن في الوقت الحالي لا تزال البلاد في قبضة الصراع.



هذا يعني أن الأطباء والمتخصصين في الأطراف الصناعية في تعز مشغولون للغاية. حيث يعج المستشفى بالناس - كثير منهم من الأطفال. يروون الأحداث الأكثر مأساوية في سنواتهم الصغيرة بطريقة جامدة وغير عاطفية في الغالب.



"نظرت إلى أسفل ورأيت رجلي والدماء"



تم إرسال عبد الله، 10 أعوام ، لجلب الماء مع صديقه عندما علقوا خلال القصف. وقد بترت ساق عبد الله، في حين فقد الصديق الذي كان معه يده.



"نظرت إلى أسفل ورأيت ساقي والدم "، يخبرنا عبد الله دون أي وميض من العاطفة، وتابع قائلا: "لكنني لم أبكي".



بدلاً من ذلك، لا يزال عبد الله يبتسم أثناء قيامه بعلاجه الطبيعي. يتحدث بحماس عن كرة القدم والتايكوندو - وعن أفضل لاعب كرة قدم في العالم: رونالدو أم ميسي؟



يعتقد عبد الله أن رونالدو وهو صغير بما يكفي ليحظى بأحلام طموحة للغاية - لا يزال يأمل في لعب كرة القدم بشكل احترافي.



إذا كان السحر هو كل ما تحتاجه للتغلب على بتر مروّع كونك فقيرًا للغاية وترعرعت في أفقر دولة في العالم العربي، لكان عبد الله بلا شك قلب الهجوم في المنتخب اليمني لكرة القدم في غضون سنوات قليلة.



لكنه يواجه الآن مشاكل طوال حياته - ليس أقلها ضمان استمراره في الوصول إلى الأطراف الصناعية بينما يتطور جسمه وينمو. الأم أصيبت بصدمة جراء سماع انفجار



أسفل الممر، جلست عناية البالغة من العمر 13 عامًا بينما تنتظر والدتها بصبر لرؤية الرجل من المؤسسة الخيرية التي تأمل في الحصول على بعض المساعدة منه.



لا تزال ضمادات ثقيلة تلف ساق ابنتها اليسرى. انفجرت ساقها قبل سبعة أشهر ولكن كان عليها إجراء عمليتين أخريين لاحتواء العدوى. من الواضح أنه لا يزال مؤلمًا بالنسبة لها.



لا تزال والدتها تعاني من صدمة نفسية بسبب ما حدث. ذهبت لجلب الماء وتركت أطفالها يلعبون خارج منزلهم. سمعت الانفجار وعندما عادت، كان زوجها يحمل عناية وساقها معلقة على ذراعه. لقد داست على لغم خلف منزلهم



ولا تزال هناك شظية استقرت في ساقها الباقية على قيد الحياة. يتعين عليها الذهاب إلى عيادة بانتظام لتنظيف جرحها - وهو أمر شاق حيث تكافح الممرضات، اللائي يعرفنها جيدًا، لتطبيق سائل مطهر ومسحه، وهو إجراء من الواضح أنه غير مريح لصغار السن .



بشكل غريزي، تصر عناية على محاولة لمس الجلد المفتوح لتخفيف الألم بينما تحثها الممرضة على إبقاء يديها بعيدًا، خوفا من المزيد من العدوى.



ردت قائلة: "هذا مؤلم"، مناديةً والدتها وأبيها. تستغرق العملية حوالي عشر دقائق، وفي النهاية، تضحك الممرضة والمريضة ويبتسمان مرة أخرى.



ستعود عناية للقيام بذلك مرة أخرى في غضون خمسة أيام. لا يمكن حتى أن تبدأ في القياس من أجل الحصول على طرف صناعي حتى تلتئم جروحها. حتى ذلك الحين، كانت تكافح من أجل البقاء على عكازين.





"خفضنا رواتبنا إلى النصف"



يخبرنا فريق إزالة الألغام الصغير في تعز أنه على الرغم من هذه الحاجة الملحة لتحديد وتدمير عدد لا يحصى من الألغام الأرضية والذخائر المنتشرة في كل مكان، فقد تم تقليص تمويلهم من الأمم المتحدة حيث تم تحويل الأموال إلى نزاعات أخرى مثل أوكرانيا.



قال لنا أحدهم: "لقد خفضنا رواتبنا إلى النصف في نوفمبر". "في بعض الأحيان يتعين علينا شراء المعدات بأنفسنا، مثل الطلاء لتحديد المناطق التي قمنا بتطهيرها."



يتناوب فريق من نحو عشرة على البحث في تل صخري شديد الانحدار على حافة مدينة تعز. لقد عثروا بالفعل على عشرات الألغام المضادة للأفراد و 43 طلقة مختلفة، بالإضافة إلى ثلاث قنابل وثلاث عبوات ناسفة في هذه المنطقة وحدها.



في أجزاء من المدينة كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي، تم اكتشاف ألغام أرضية في أفران مجهزة للانفجار عند عودة صاحبها. تم العثور على آخرين مدفونين في الشوارع والأزقة والحدائق الخلفية.



وصلت مؤسسة "هالو تراست" الخيرية لإزالة الألغام، والتي تتلقى تمويلًا بريطانيًا، إلى تعز وستبدأ في محاولة تفكيك أو تدمير الألغام وأي ذخيرة يكتشفونها في الأسابيع القليلة المقبلة.



كان فريق صغير يعمل بالفعل في طريقه عبر الشوارع الرئيسية في تعز لمحاولة الدخول وتحديد المناطق ذات الأولوية للبحث.



في غضون دقائق من ظهورهم في إحدى المناطق، أحضر لهم طفل صغير بعض المتفجرات من المخلفات مما دفعهم إلى تقديم دروس مرتجلة في الشارع حول خطر التعامل مع أي أشياء مشبوهة أو غير معروفة.



وقال مات رايلي من هالو لشبكة سكاي نيوز: "حجم هذه المشكلة ضخم للغاية. من المحتمل أن يستغرق الأمر عقودًا لجعل هذه المنطقة آمنة."

المصدر: سكاي نيوز الأمريكية

ترجمة: يمن شباب نت