مقتل صحفي يمني برصاص شقيقه وسط مدينة الحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل صحفي يمني، اليوم السبت، برصاص شقيقه بمدينة الحديدة (غربي اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر صحفية، إن الصحفي "فؤاد جيلاني" مدير الإعلام والعلاقات العامة في هيئة المصائد السمكية بالحديدة، قتل برصاص شقيقه، في مركز محافظة الحديدة التي تحمل ذات الإسم.



وأضافت أن مشاكل أسرية بين الشقيقين منظورة أمام القضاء لم يتم البت فيها، قد تكون وراء الحادثة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع منسوب جرائم العنف الأسري والفوضى الأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

