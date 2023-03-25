نجاة وزير الدفاع من هجوم حوثي بطيران مُسيّر استهدف موكبه جنوبي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - نجا وزير الدفاع الفريق محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان، الفريق صغير بن عزيز، ومحافظ تعز، نبيل شمسان، من هجوم لمليشيا الحوثي بطيران مُسيّر، جنوبي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري، لـ "يمن شباب نت"، إن طيران مُسير تابع لمليشيا الحوثي هاجم موكب الوزير في خط الكدحة بمديرية المعافر (جنوبي تعز) وهم في طريقهم من مديرية المخا إلى مدينة تعز.



وأضافت أن المسؤولين لم يصابوا بأذى وقد عادوا إلى مدينة المخا بسلام.



بالتزامن مع ذلك، استهدفت مليشيا الحوثي بطائرة مُسيّرة نقطة للشرطة العسكرية في منطقة الكدحة، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر، وفقاً لذات المصدر.

كما استهدفت المليشيا الإرهابية في وقت مبكر من صباح اليوم بقصف جوي مواقع عسكرية وأعيان مدنية داخل مدينة تعز ومحيطها.

