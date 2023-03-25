شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموارد البشرية والتوطين، تعلن بدء تطبيق "نظام حماية الأجور" على 5 مهن جديدة اعتبارًا من أول أبريل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدء تطبيق "نظام حماية الأجور" على 5 مهن جديدة اعتبارًا من أول أبريل (نيسان) المقبل 2023، والتي ستشمل المدرب والمدرس الخاص، ومقدم الرعاية المنزلية، إضافة إلى المندوب الخاص، والمهندس الزراعي خاص، ودعت المعنيين إلى الإسراع في التسجيل بنظام حماية الأجور للعاملة المساعدة.

ولفتت الوزارة، عبر 24، إلى أن عملية التسجيل تتم عبر المصارف ومحلات الصرافة، المصرح لها بالخدمة من المصرف المركزي لدولة الإمارات، حيث يتم التسجيل باستخدام هوية صاحب العمل والعامل المساعد، مشيرة إلى أن التحويل يتم إلكترونيًا عبر التطبيقات الذكية للمصارف ومحلات الصرافة، التي تعاقد معها صاحب العمل.

وبينت أن "نظام حماية الأجور" يسهم في حفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، ويثبت حقه في إثبات عملية سداد الأجر.

يذكر أنه وبموجب نظام الحماية، يتم تحويل أجور العاملين بمنشآت القطاع الخاص عبر المصارف، وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، من خلال وضع شراكات مع القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في الدولة.