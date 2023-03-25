شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعر الدولار اليوم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره مقابل الجنيه خلال تعاملات السبت 25 مارس/ آذار الجاري، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

يأتي استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري برغم العديد من التوقعات التي تشير إلى انخفاض قيمة الجنيه في مقابل الدولار إلى ما يقرب من 40 جنيها في الأيام المقبلة.

وعالميا ارتفع سعر الدولار الأمريكي بعد انخفاضه بالقرب من أدنى مستوى له في 7 أسابيع، لكن تحول للصعود مجددا مع توقع خطوة جديدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يخص القطاع المصرفي الذي تنخفض فيه الثقة على خلفية انهيار بنك سيليكون فالي قبل 12 يوما.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن بنك HSBC -أحد أكبر البنوك العالمية فإن مصر تحتاج إلى 3.5 مليار دولار ديون تستحق لصالح صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري 2023.

ووفقا للتقرير فإن مصر ستبدأ في سداد مستحقات صندوق النقد الدولي في مايو المقبل بقية 500 مليون دولار، يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي عن أنه يجري حاليًا تحديد موعد بدأ المراجعات للإصلاحات الاقتصادية في مصر تمهيدًا لصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 347 مليون دولار.



وفي ديسمبر الماضي وافق الصندوق على قرض لصالح مصر يصرف على شرائح متساوية لمدة 46 شهرًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

ورجح تقرير بنك HSBC ن توجه مصر أزمة حال انخفاض مصادر التمويل للنقد الأجنبي، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري وصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 34.35 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي بعد ارتفاعه 128 مليون دولار خلال الشهر.



واستقر سعر الدولار في البنوك المصري حيث سجل أعلى سعر الدولار في البنوك المصري لدي مصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. واستقر سعر الدولار في باقي البنوك عد مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع



وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 4 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



استقرت أسعار الدولار في شركات الصرافة عند مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.



استقر سعر الدولار في بنك القاهرة صباح تعاملات اليوم عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



وتسببت عودة المخاوف من هبوط أسهم يو بي إس ودويتشه بنك، واستمرار المخاوف من أداء المصارف في الولايات المتحدة في تراجع اليورو بقوة خلال تعاملات أمس بسبب البيانات السلبية عن الاقتصاد الأوروبي ما أدي لانخفاض اليورو في مقابل ارتفاع الدولار بنسبة واحد بالمئة، ويرتبط اليورو مع الدولار بعلاقة عكسية.



وتم تداول مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية في مقابل ست عملات أجنبية أخري، بارتفاع طفيف عند 102.2، وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أكدت الخميس الماضي أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات جديدة لضمان بقاء ودائع البنوك الأمريكية آمنة، مشيرة إلى ظهور ضغوط مع الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي 110 مليار دولار، وتضخم الإقراض من برنامج التمويل البنكي لآجل من البنك الفيدرالي الأمريكي إلى 53.7 مليار دولار، في حين ارتفعت القروض للبنوك المركزية الأجنبية إلى 60 مليار دولار.