تحمل 30 ألف طن.. إعلام أوكراني: سادس سفينة حبوب تغادر أوكرانيا متوجهة إلى اليمن 

غادرت سفينة جديدة ميناء أوكرانيا تحمل مساعدات إنسانية من القمح إلى اليمن.



ووفق وسائل إعلامية اوكرانية "غادرت سفينة Negmar Cicek من ميناء تشورنومورسك الاوكراني، حيث ستسلم 30 ألف طن من القمح لليمن كجزء من المساعدات الإنسانية".



وفال وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكراني ميكولا سولسكي "أود أن أشكر الولايات المتحدة وإسبانيا وفرنسا لدعم هذه المبادرة، وأوكد لهم أنه تم إرسال سفينة اليوم، كما أنني ممتن للفريق المحترف لبرنامج الغذاء العالمي".



وأضاف الوزير "أن برنامج الحبوب من أوكرانيا يعمل بشكل دائم حالياً، حيث تغادر السفن موانئ أوديسا كل شهر".



وفقًا لـسولوسكي "فإن الحبوب من أوكرانيا مهمة لأسباب عديدة".



وقال "أولا وقبل كل شيء، هذه مهمة إنسانية هامة تدعم دول العالم في مثل هذا الوقت الصعب. الجانب الثاني يتعلق بإمكانية استمرار مبادرة الحبوب".



وزار الميناء الاوكراني امس الخميس 24 مارس وزير السياسة الزراعية والأغذية ميكولا سولسكي مع عدد من السفراء ونائب مدير برنامج الغذاء العالمي في أوكرانيا، حيث تستعد السفينة للمغادرة إلى اليمن.