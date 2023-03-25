شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء السيول في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تقرير حكومي يمني، عن تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المصحوبة برياح شديدة التي شهدتها محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، خلال العشرة الأيام الماضية.

وقال التقرير الصادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب (حكومية)، الجمعة، "أن إجمالي الأسر النازحة المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة مأرب منذ 13 مارس الجاري بلغ 912 أسرة متضررة منها 273 أسرة تضررت بشكل كلي و8847 أسرة تضررت بشكل جزئي".

ووجهت الوحدة التنفيذية، نداء استغاثة عاجل للأمم المتحدة وللمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية بسرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المأوى والمواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم.

ووفق التقرير، فإن آلاف الأسر النازحة في محافظة مأرب تعيش في مساكن طارئة كالخيام والعشش والشبكيات المؤقتة التي لا تتحمل الظروف المناخية القاسية وتتضرر باستمرار في مواسم الأمطار والتقلبات المناخية.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني لأغلب الأسر النازحة في مأرب صعب ويتطلب تضافر جهود جميع شركاء العمل الإنساني في المحافظة لإغاثتهم والتخفيف من معاناتهم وتأمين أهم احتياجاتهم.

وشدد على ضرورة التنسيق لوضع خطة مشتركة لتفادي حدوث مثل هذه المخاطر في نحو 197 مخيما وتجمعا للنازحين في مديريات مدينة مأرب والوادي ومدغل والعمل على معالجتها بصورة عاجلة.

وتحتضن محافظة مأرب ما يزيد عن 60٪ من إجمالي النازحين باليمن، البالغ عددهم نحو 4.3 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال.