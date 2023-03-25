مأرب.. تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، الجمعة، تضرر أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المصحوبة برياح شديدة التي شهدتها المحافظة خلال العشرة الأيام الماضية .



جاء ذلك في تقرير أولي عن أضرار الأمطار والسيول في مخيمات النازحين بمحافظة مأرب صدر عن الوحدة التنفيذية يوم الجمعة.



وقال التقرير، إن "إجمالي الأسر النازحة المتضررة من الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة مأرب منذ 13 مارس الجاري بلغ 912 أسرة متضررة منها 273 أسرة تضررت بشكل كلي و8847 أسرة تضررت بشكل جزئي".



ووجهت الوحدة التنفيذية، نداء استغاثة عاجلاً للأمم المتحدة وللمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية بسرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المأوى والمواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم.



وأوضح التقرير أن آلاف الأسر النازحة في محافظة مأرب تعيش في مساكن طارئة كالخيام والعشش والشبكيات المؤقتة التي لا تتحمل الظروف المناخية القاسية وتتضرر باستمرار في مواسم الأمطار والتقلبات المناخية.



وأشار إلى أن "الوضع الإنساني لأغلب الأسر النازحة في مأرب صعب ويتطلب تضافر جهود جميع شركاء العمل الإنساني في المحافظة لإغاثتهم والتخفيف من معاناتهم وتأمين أهم احتياجاتهم".



وشددت على ضرورة التنسيق لوضع خطة مشتركة لتفادي حدوث مثل هذه المخاطر في نحو 197 مخيما وتجمعا للنازحين في مديريات مدينة مأرب والوادي ومدغل والعمل على معالجتها بصورة عاجلة.



يشار إلى أن محافظة مأرب، تحتضن أكثر من مليوني نازح في عدة مخيمات، بعدما شردتهم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من منازلهم في مختلف محافظات البلاد.

