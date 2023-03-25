وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان القوات المشتركة في الساحل الغربي

المنامة - ياسر ابراهيم - تفقد وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، مساء الجمعة، ومعه رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، خلال زيارة ميدانية بعض وحدات القوات المشتركة في الساحل الغربي.



‏وأشاد الفريق الداعري، بالروح المعنوية والجاهزية القتالية العالية، وحيا البطولات التي تقدمها القوات المشتركة في الساحل الغربي في مواجهة مليشيا الحوثي الارهابية.



وشدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف جبهات القتال لمواجهة العدو المشترك للجميع وتحقيق النصر الكبير بتحرير العاصمة صنعاء وكل شبر من تراب الوطن.



من جانبه، أكد رئيس الاركان العامة أن القوات المسلحة بكل تشكيلاتها ستقاتل جنبًا إلى جنب لدحر المشروع الإيراني ممثلا بمليشيا الحوثي الإرهابية، مشددا أنه لا يوجد "تنازل عن هدف الجميع باستعادة العاصمة صنعاء".



وفي السياق، عقد وزير الدفاع اجتماعًا بقيادة محور البرح، اطلع خلاله على الأوضاع في المحور وجبهات الساحل الغربي بشكل عام.



واستمع وزير الدفاع إلى شرح مفصل من رئيس عمليات المقاومة الوطنية العميد الركن عبدالرحمن السامعي، والعميد صادق دويد عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي، عن سير العمليات العسكرية وانتشار القوات في مسرح عمليات القوات المشتركة على طول خطوط المواجهة في محاور الحديدة وسقم والبرح.



وأشاد الوزير الداعري بمستوى التخطيط والانتشار للقوات المشتركة، مثمناً حجم الإنجازات التي حققتها، وحجم التضحيات التي قدمتها، وتقدمها في سياق المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته ودفن خرافة الولاية ومواجهة المشروع الإيراني.



وفي وقت سابق الجمعة، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اجتماعًا عسكريًا مشتركًا في المخا الساحلية ضم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة.



كما ضم الاجتماع محافظي تعز والحديدة، وقادة محاور تعز والبرح والحديدة، ووفدًا من التحالف العربي بقيادة اللواء سلطان البقمي، وقيادات من الوزارة والقوات المشتركة حراس الجمهورية والعمالقة والتهاميين.



وناقش الاجتماع الوسائل المناسبة للتعامل مع التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، وصياغة خطوات عملية لتعزيز ورفع كفاءة التنسيق بين مختلف الجبهات، وفق الوكالة الرسمية.



وجدد الاجتماع المشترك، التأكيد على القيام بكامل الاستعدادات وإعداد القوات وتحضيرها حسب خطة موحدة ومتكاملة، حتى تكون في أتم الاستعداد والتأهب للمرحلة القادمة، لترجمة أي خيارات سيتم اتخاذها مع بروز مؤشرات عملية لتصعيد حوثي من شأنه نسف جهود التهدئة بالكامل.



ويرافق وزير الدفاع خلال الزيارة، رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن أحمد اليافعي، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن.



