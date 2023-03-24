الحكومة: نزوح مئات الأسر جراء تصعيد مليشيات الحوثي في جبهات حريب جنوب مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، أن مئات الأسر نزحت من مديرية حريب جنوب محافظة مأرب جراء تصعيد مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



جاء ذلك وفق تصريحات لوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".



وقال الإرياني، إن "التصعيد الغادر والجبان لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في جبهات غرب مديرية حريب وما رافقه من قصف صاروخي ومدفعي على قرى (بواره، ملعاء، شرق، ضو) خلف موجة نزوح جديدة لمئات الأسر".



وأضاف، أن هذه، يكشف عن استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الانسانية يؤكد مضي مليشيا الحوثي الإرهابية في نهج التصعيد السياسي والعسكري.



كما اعتبر ذلك "محاولة استغلال حالة اللاسلم واللاحرب القائمة منذ انهيار الهدنة لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب".



وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير الذي يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص التهدئة.



كما طالب بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.



وخلال الأيام الماضية هاجمت مليشيات الحوثي الإرهابية مواقع عسكرية للقوات الحكومية غرب مديرية حريب ما أدى اندلاع مواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.